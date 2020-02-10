الرئيسية | جرائم وحوادث القبض على شخصين أطلقا النار وأثارا هلع المواطنين

وطنا اليوم-عمان:تمكن البحث الجنائي ، الاربعاء، من القبض على الشخصين اللذين ظهرا بمقطع الفيديو وهما يقومان باطلاق عيارات نارية عشوائية وأثارا الخوف وهددا سلامة المواطنين، حيث ضبط بحوزتهم اربعة اسلحة نارية.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه وعلى اثر انتشار مقطع فيديو امس عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي ظهر خلاله شخصان يقومان باطلاق عيارات نارية بشكل عشوائي وفي الشارع العام واثارا الخوف وشكلا خطراً على المواطنين، فقد شُكل فريق تحقيقي خاص من ادارة البحث الجنائي للتحقق من المقطع وتحديد الاشخاص الذين ظهروا خلاله ومكان وزمان تصويره .

واكد الناطق الاعلامي ان فريق التحقيق وبوقت قياسي تمكن من تحديد هوية الشخصين اللذين ظهرا خلال الفيديو وتبين أنهما من ذوي الاسبقيات الجرمية ، وبالبحث عنهما جرى تحديد مكان تواجدهما والقي القبض عليهما وضبط بحوزتهما اربعة اسلحة نارية وكمية من الذخيرة وبوشر التحقيق معهما.

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