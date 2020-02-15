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ضبط 3 أشخاص سلبوا مبلغاً ماليا من أحد المطاعم في اربد
وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغاً ورد مساء الامس لغرفة العمليات الرئيسية في مديرية شرطة محافظة اربد حول قيام شخص مجهول وملثم ومسلح بالدخول لاحد المطاعم في مدينة اربد وسلب مبلغ مالي من العاملين داخله تحت تهديد السلاح . واضاف الناطق الاعلامي ان فريقاً تحقيقياً خاصاً من ادارة البحث الجنائي باشر على الفور التحقيق في القضية حيث تمكن وخلال ساعات وبعد جمع المعلومات من تحديد هوية ثلاثة اشخاص اشتركوا بالجريمة.
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