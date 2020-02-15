 وطنا نيوز -العثور على جثة حمزة الخطيب في سد الملك طلال
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العثور على جثة حمزة الخطيب في سد الملك طلال
التاريخ : 09-02-2020 09:45:09 المشاهدات: 1160

وطنا اليوم-عمان:أفاد ذوو الشاب حمزة الخطيب في تصريح مساء الاحد، أن الجثة التي عثر عليها في سد الملك طلال تعود لـ "حمزة".

وكان قد كشف مقربون من عائلة الشاب حمزة الخطيب ، عن العثور على جثة في سد الملك طلال.

وقال ذوو الشاب في تصريح ، ان كوادر الدفاع المدني، عثرت على جثة "مجهولة" في سد الملك طلال وتم تحويلها للطب الشرعي.

وجرت التحقيقات من أجل التعرف على هوية الجثة، والتي تبين أنها تعود للشاب حمزة، رحمه الله.


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