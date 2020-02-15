العثور على جثة حمزة الخطيب في سد الملك طلال

وطنا اليوم-عمان:أفاد ذوو الشاب حمزة الخطيب في تصريح مساء الاحد، أن الجثة التي عثر عليها في سد الملك طلال تعود لـ "حمزة".

وكان قد كشف مقربون من عائلة الشاب حمزة الخطيب ، عن العثور على جثة في سد الملك طلال.

وقال ذوو الشاب في تصريح ، ان كوادر الدفاع المدني، عثرت على جثة "مجهولة" في سد الملك طلال وتم تحويلها للطب الشرعي.

وجرت التحقيقات من أجل التعرف على هوية الجثة، والتي تبين أنها تعود للشاب حمزة، رحمه الله.