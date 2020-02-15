ضبط مواطن بحوزته 415 قطعة نقدية اثرية بالزرقاء

وطنا اليوم-عمان:القى العاملون في شعبة الأمن الوقائي القبض على شخص اثناء عرضه عملات نقدية أثرية للبيع ويضبط بحوزته ٤١٥ قطعة في منطقة الغويرية بمحافظة الزرقاء.
وفي التفاصيل ، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن معلومات وردت للعاملين في شعبة أمن وقائي إقليم الوسط حول شخص يقوم بعرض قطع نقدية معدنية أثرية نادرة تعود لعصور قديمة للبيع مقابل مبالغ مالية كبيرة ، حيث بوشرت التحقيقات لتحديد هوية ذلك الشخص والقاء القبض عليه وضبط ما بحوزته من قطع أثرية.
وأضاف الناطق الإعلامي أن التحقيقات قادت لتحديد هوية ذلك الشخص ومكان تواجده في منطقة الغويرية بمحافظة الزرقاء، والقي القبض عليه وضبط بحوزته ٤١٥ قطعة نقدية معدنية، هذا وسيتم ارسالها للفحص المخبري من قبل المختصين في مجال الآثار لتحديد قيمتها التاريخية، والتحقيقات مستمرة.