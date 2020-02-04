الرئيسية | جرائم وحوادث مجهول يحرق مركبة في منطقة الرابية بالعاصمة عمان

وطنا اليوم ـ جرائم وحوادث احرق شخص مجهول الهوية مركبة احد المواطنين في داخل منزله ، وفقا لما وثقته كاميرات المراقبة الخاصة بالأسرة.



وتقدمت الاسرة بشكوى للأجهزة الأمنية، وسلمت صورا للجاني والتي قالت انه مجهول ، ولكنها تشك في ان احد الأشخاص حرض الجاني لارتكاب الحادثة بسب خلافات شخصية.



وفي التفاصيل ، قالت الاسرة والتي تقطن في منطقة الرابية في العاصمة عمان انها استيقظت فجرا على صوت انفجار ، ليتبين ان السيارة الخاصة بالأسرة تحترق في داخل كراج خاص من شقه أرضية، حيث تم ابلاغ الدفاع المدني والذي جاء وسيطر على الحريق ، ولكن بعد احتراق المركبة بالكامل.



ويظهر الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة الجاني وهو يلقي مادة حارقة على المركبة ، قبل ان يشعلها ويلوذ بالفرار.



ودعت الاسرة من يعرف أي معلومات عن الحادثة او الجاني الى ابلاغ الأجهزة الأمنية.

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