الرئيسية | جرائم وحوادث إصابة 10 اشخاص بحادث تدهور بمنطقة العدسية

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الإعلامي في الدفاع المدني أن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب عمان تعاملت اليوم مع حادث تدهور حافلة ركوب متوسطة بمنطقة نزول العدسية، نتج عنه اصابة عشرة اشخاص برضوض مختلفة في الجسم، حيث عملت فرق الاسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الشونة الجنوبية الحكومي، وحالتهم العامة ما بين المتوسطة والبسيطة .

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