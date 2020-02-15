الرئيسية | جرائم وحوادث ضبط مطلقي نار في حفل بالمقابلين

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه واستمرارا للجهود والتعليمات المشددة لمتابعة وضبط كافة اشكال التعامل مع السلاح واطلاق العيارات واخذ كافة البلاغات المتعلقة بها على غاية من الاهمية فقد تعاملت مرتبات البحث الجنائى مساء امس مع بلاغ ورد لمركز القيادة والسيطرة حول قيام مجموعة من الاشخاص باطلاق عيارات نارية باحدى المناسبات في منطقة المقابلين جنوب العاصمة .

واضاف الناطق الاعلامي انه وفور ورود البلاغ تم التحرك للمكان وبالسرعة القصوى وجرى ضبط شخصين وبحوزتهم سلاح ناري وبوشر التحقيقات لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحقهما .

ودعت مديرية الامن العام الاخوة المواطنين لنبذ هذه السلوكيات السلبية التي تهدد حياة المواطنين مؤكدا انه لن يتم التهاون مع هذه الظاهرة الخطرة وكل من يقوم بها .

كما واصدرت مديرية الامن العام تعليمات مشددة لكافة الوحدات الشرطية لمتابعة ما يرد حيالها من بلاغات او مشاهدات واتخاذ الاجراءات المباشرة لمتابعتها وضبط كل من يقوم بها واتخاذ الاجراءات الرادعة بحقهم شاكرة للاخوة المواطنين على تعاونهم الدائم مع رجال الامن العام ومساندتهم والابلاغ عن كل من يقوم بمثل تلك التصرفات والسلوكيات السلبية ونبذها لتعزيز البيئة المجتمعية الرافضه لها

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر