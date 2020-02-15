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ضبط مطلقي نار في حفل بالمقابلين
وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه واستمرارا للجهود والتعليمات المشددة لمتابعة وضبط كافة اشكال التعامل مع السلاح واطلاق العيارات واخذ كافة البلاغات المتعلقة بها على غاية من الاهمية فقد تعاملت مرتبات البحث الجنائى مساء امس مع بلاغ ورد لمركز القيادة والسيطرة حول قيام مجموعة من الاشخاص باطلاق عيارات نارية باحدى المناسبات في منطقة المقابلين جنوب العاصمة .
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