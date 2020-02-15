الرئيسية | جرائم وحوادث تفاصيل جديدة عن الحريق الضخم في وسط البلد

وطنا اليوم-عمان:كشف احد العاملين في المبنى الذي اندلع به الحريق في وسط البلد بالعاصمة عمان، عن ملكية امانة عمان للمبنى.

وقال احد العاملين ، ان المبنى يضم محلات للاثات المستعمل، ومكتب لأمانة عمان، يضم 10 موظفين ، ويتبع لقسم الكهرباء والبنية التحتية .

وأتى الحريق الذي وقع فجر الخميس، على جميع محتويات المحلات ومكتب الامانة .

وفي السياق، قال الناطق الإعلامي في الدفاع المدني بأن كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدني شرق عمان وبإسناد من مديريتي دفاع مدني إنقاذ و إسناد الوسط و غرب عمان تمكنت من إخماد حريق أتى على عدد من محلات الأثاث المستعمل في منطقة وسط البلد.

وذكر الناطق الإعلامي بأن فرق الإطفاء بذلت جهوداً كبيرة في إخماد الحريق نظراً لحجم الحريق و طبيعة المواد المشتعلة التي تطلبت استخدام المعدات المخصصة لمثل هذه الحوادث.

و أشار إلى انه شارك في عمليات إخماد الحريق العشرات من آليات الدفاع المدني العملياتية و عدد كبير من الكوادر البشرية, ولم ينتج عن الحريق أية إصابات في الأرواح ,

وأكد انه تم تشكيل لجنة من الجهات المختصة للوقوف على سبب الحريق.

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