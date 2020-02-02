الرئيسية | جرائم وحوادث سائق باص مدرسة يهتك عرض طالبة أردنية

وطنا اليوم-عمان:أصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكما بوضع سائق باص مدرسة بالأشغال المؤقتة 6 سنوات لهتكه عرض طالبة مدرسة تحت تهديد "يا بضربك بوكس يا كف يا بوسه ".

وحكمت هيئة القاضي الدكتور ماجد الرفايعه التي عقدت برئاسته وبعضوية القاضيين انور ايو عيد ولؤي عبيدات على المتهم البالغ من العمر 22 سنة الوضع بالأشغال المؤقتة 6 سنوات بعد تجريمه بجناية هتك العرض وجنحة المداعبة المنافية للحياء .

وافادت لائحة الاتهام ان المجني عليها تبلغ من العمر 15 سنة وهي طالبة مدرسة، وأن المتهم عمل سائقا في المدرسة ذاتها وتقتضي طبيعة عمله منه إيصال الطلاب من مكان سكنهم إلى مبنى المدرسة وبالعكس.

وأضافت أنه وأثناء تواجد المجني عليها في باص المدرسة الذي يقوده المتهم لإيصالها وباقي الطلاب لمنازلهم عقد المتهم العزم على الاعتداء على المجني عليها لإشباع رغباته الجنسية.

وتنفيذا لمشروعه الاجرامي طلب من مرافقة الباص النزول من الباص بحجة وجود عمل لديه وعدم عودته للمنطقة المذكورة بعد إيصال الطلاب حيث قام بإيصال جميع الطلاب إلى منازلهم باستثناء المجني عليها على خلاف خطة السير اليومية المعتادة.

واثناء مسير الباص خاطب المتهم المجني عليها بقوله " يا بضربك بوكس يا كف يا بوسة" ثم توجه إلى منطقة سكنية وبرفقة المجني عليها وأغلق الستائر وتوجه نحو المجني عيلها وجلس بجانبها وقام بهتك عرضها.

إلا أن المجني عليها كانت تقاومه وبشدة الى ان تمكنت من الفلات منه وتوجهت الى منزل عائلتها وأبلغت عما حدث معها .

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