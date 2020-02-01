الرئيسية | جرائم وحوادث محاولة انتحار على الهواء مباشرة في الكرك

وطنا اليوم-عمان:أقدم مواطن في مدينة الكرك مساء السبت على محاولة الانتحار على الهواء مباشرة.

المواطن في الفيديو قام بفتح اسطوانة الغاز، في غرفة نومه، مع وضعه هاتفه على التسجيل الفيديوي المباشر على صفحته الفيسبوكية.

وما لبث بعد نحو الدقيقتين الا ان استيقظ وقام باطفاء البث، فيما قال متابعون على الفيس بوك ان الرجل تم إسعافه ووضعه مستقر حاليا في المستشفى الحكومي.

بدوره قال مصدر أمني إنه ورد بلاغ إلى غرفة عمليات شرطة الكرك عن وجود شخص داخل منزله في منطقة العدنانية بمحافظة الكرك وقيامه بفتح اسطوانة الغاز داخل إحدى الغرف في منزله محاولا الانتحار , حيث جرى نقله إلى مستشفى الكرك الحكومي ووصفت حالته العامة بالسيئة.

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