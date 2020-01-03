 وطنا نيوز -توجيه تهمة الترويج للدعارة للمتورط في جريمة اللانسر
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توجيه تهمة الترويج للدعارة للمتورط في جريمة اللانسر
التاريخ : 30-01-2020 09:24:09 المشاهدات: 2979

وطنا اليوم-عمان:اصدر مدعي عام عمان القاضي احمد العفيف قرارا بتوقيف مرتكب " الواقعه الجنسية " بالقرب من احدى الجامعات والتي عرف بفيديو "لانسر" والتي لاقت استهجانا ورفضا من المجتمع الاردني .

ووجه المدعي العام العفيف تهمة الترويج للدعارة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي سندا للمادة ١٠ من قانون منع الجرائم الالكترونية وارتكاب فعل مناف للحياء سندا لاحكام قانون العقوبات .

وقرر المدعي العام توقيف الطالب الجامعي اسبوعا على ذمة القضية .

واكد مصدر مقرب من التحقيق أن التحقيقات في القضية مستمرة من قبل المدعي العام.

وكان الامن العام اعلن الاربعاء عن توقيف شاب روج له فيديو خلال ارتكابه لجريمه يعاقب عليها القانون فور عودته للاردن قادما من السفر .


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