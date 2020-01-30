الرئيسية | جرائم وحوادث ضبط مركبة تسير بسرعة جنونية داخل تحويلة المحمدية بمعان

وطنا اليوم-عمان:قالت ادارة الدوريات الخارجية انه رغم التحذيرات المستمرة بضرورة الإلتزام بالسرعة المقررة داخل التحويلات على الطريق الصحراوي إلا اننا لا زلنا نشهد استهتار واضح من بعض السائقين حيث قامت احدى دورياتنا العاملة مساء اليوم الخميس بضبط مخالفة ،تجاوز السرعة المقررة "رادار"، لمركبة تسير بسرعة (220 كم/س) داخل تحويلة المحمدية باتجاه عمان علما بأن السرعة داخل التحويلات هي (60 كم/س)

وبينت انه تم تحرير مخالفة بحق السائق ، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وتدعو ادارة الدوريات الخارجيه كافة الاخوة المواطنين مستخدمي الطريق الصحراوي الى الالتزام بالسرعات المحددة داخل التحويلات والتقيد بالشواخص المرورية.حفاضا على سلامتهم وسلامة الآخرين.

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