الرئيسية | جرائم وحوادث القبض على الشخص الذي ظهر في فيديو اللانسر

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه جرى اليوم احالة الشخص الذي ظهر خلال الفيديو الخادش للحياء العام والذي جرى تداوله قبل فترة للقضاء بعد القاء القبض عليه عند عودته للأردن.

واثار الفيديو الذي عرف باسم "اللانسر" جدلا واسعا في الأردن.

وأشار الناطق الاعلامي الى ان الامن الوقائي كانوا في وقت سابق قد احالوا للقضاء ثلاثة اشخاص كانوا قد قاموا بتصوير ذلك المقطع حيث جرى توقيفهم في حينه عن تهمة خرق خصوصية الاخرين واستراق السمع والبصر.

واعاد الناطق الاعلامي الاهابة بالاخوة المواطنين تجنب نشر او تداول او اعادة نشر مثل تلك المقاطع او المواد التي تهدد الامن والسلم المجتمعي وحياة افراده ، وان واجبهم في حال مشاهدة او تصوير اية مخالفة للقانون اللجوء لاقرب مركز امني والابلاغ عنها وتسليمهم ما يمتلكوه من ادلة او مقاطع فيديو او الاتصال على مركز القيادة والسيطرة ٩١١ والابلاغ عن المشاهدة،تجنباً لتعريضهم للمساءلة القانونية وتحمل ما يترتب على نشرها من تبعات مجتمعية .

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