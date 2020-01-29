الرئيسية | جرائم وحوادث انتربول الأردن يسلم فلسطين مطلوبًا ارتكب جريمته قبل 20 عاماَ

وطنا اليوم-عمان:سلمت شرطة الإنتربول في الأردن، الشرطة الفلسطينية، مطلوبًا ارتكب جريمته قبل 20 عاما وهرب خارج الأراضي الفلسطينية.

وقالت الشرطة الفلسطينية في بيان لها "اعتقد ذاك الشخص الذي ارتكب جريمته قبل 20 عاما بان هروبه خارج الوطن سيعفيه من عقابه القانوني ولكن انتربول فلسطين تابعه وطلب القبض عليه لينجح في ذلك ويتسلمه من انتربول الأردن".

وفي تفاصيل القضية قال العقيد لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة، إن هذا الشخص استطاع الفرار خارج الوطن بعد ارتكابه جريمة بحق احد المواطنين عام 1999 ولاذَ بالفرار خارج الوطن وصدر بحقه حكما قضائيا بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشر سنوات منذ عام 2006.

فيما اصدر النائب العام مذكرة قبض عليه وتم توجيهها لانتربول فلسطين .

وأكد ارزيقات بانه وباجراءات المتابعة تم تحديد مكان تواجده واحضاره وتسليمه لانتربول فلسطين، كما جرى توقيفه لحين استكمال الإجراءات القانونية بحقه.

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