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وفاة سيدة بحادث تصادم في عمان
وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الإعلامي في الدفاع المدني أن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب عمان تعاملت الاربعاء، مع حادث تصادم وقع ما بين ثلاث مركبات بالقرب من دوار الكيلو, نتج عنه وفاة سيدة وإصابة آخر برضوض وجروح في مختلف أنحاء الجسم ,حيث عملت فرق الاسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب ومن ثم نقله وإخلاء الوفاة إلى مستشفى المدينة الطبية و حالة المصاب العامة متوسطة.
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