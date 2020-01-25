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الكرك .. وفاة 6 اشخاص من اسرة واحدة اختناقا بغاز مدفأة في المزار الجنوبي
وطنا اليوم ـ عمان
:قال الناطق الإعلامي في الدفاع المدني بأن كوادر الإسعاف في مديرية دفاع مدني الكرك تعاملت مساء اليوم مع وفاة ستة اشخاص من عائلة واحدة إثر استنشاقهم الغازات المنبعثة من مدفأة الغاز داخل أحد المنازل بمنطقة سول، حيث قامت فرق الإسعاف بإخلاء خمسة من الوفيات إلى مستشفى الكرك الحكومي ووفاة واحدة إلى مستشفى الأمير علي العسكري .
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