الرئيسية | جرائم وحوادث الكرك .. وفاة 6 اشخاص من اسرة واحدة اختناقا بغاز مدفأة في المزار الجنوبي

وطنا اليوم ـ عمان :قال الناطق الإعلامي في الدفاع المدني بأن كوادر الإسعاف في مديرية دفاع مدني الكرك تعاملت مساء اليوم مع وفاة ستة اشخاص من عائلة واحدة إثر استنشاقهم الغازات المنبعثة من مدفأة الغاز داخل أحد المنازل بمنطقة سول، حيث قامت فرق الإسعاف بإخلاء خمسة من الوفيات إلى مستشفى الكرك الحكومي ووفاة واحدة إلى مستشفى الأمير علي العسكري .



ودعا الناطق الإعلامي إلى ضرورة الاستخدام الآمن والسليم للمدافئ وتفقد الخراطيم الواصلة ما بين الاسطوانة وجسم المدفأة وعدم ترك المدفأة مشتعلة اثناء النوم .

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