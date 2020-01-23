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القبض على 7 اشخاص مطلوبين بحوزتهم 6 اسلحة نارية في مادبا
وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن العاملين في مديرية شرطة محافظة مادبا والاقسام والفروع التابعة لها تمكنوا من ومن خلال حملات أمنية نفذت خلال الايام الماضية من القاء القبض على سبعة من الأشخاص المطلوبين والمشبوهين بالقضايا الجنائية والمخدرات واطلاق العيارات النارية واقلاق الراحة العامة وضبطوا بحوزتهم ستة أسلحة نارية.
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