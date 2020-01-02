 وطنا نيوز -ضبط 124 كف حشيش داخل مركبة في الأزرق
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ضبط 124 كف حشيش داخل مركبة في الأزرق
التاريخ : 24-01-2020 06:35:31 المشاهدات: 1427

وطنا اليوم-عمان:صرح مصدر مسؤول في دائرة الجمارك بانه في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم الجمعة تم الاشتباه بمركبة في منطقة الازرق ولم تمتثل بالوقوف ولاذت بالفرار.

مما استدعى دوريات الجمارك بمطاردتها رغم صعوبة الأحوال الجوية السائدة وتم ايقافها بالطرق القانونية وفقاً لقواعد الاشتباك والقاء القبض على الأشخاص.

وتم ضبط مواد مخدرة عبارة عن(١٢٤) كف حشيش.

وعلى الفور تم تحرير محضر ضبط اصولي والتحفظ على المركبة والمواد المضبوطة والأشخاص وتسليمهم لإدارة مكافحة المخدرات لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.


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