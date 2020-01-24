الرئيسية | جرائم وحوادث نشمي مخابرات ينقذ مواطن من الغرق في سيل الزرقاء

وطنا اليوم-عمان:صورة إنسانية وغير مستغربه عن نشامى الأجهزة الأمنية، قدمها أحد مرتبات مخابرات الرصيفة بعدما أقدم على المخاطرة بنفسه لإنقاذ مواطن كانت قد جرفته مياه سيل الزرقاء

ووفق المعلومات فإن ضابط المخابرات شاهد أحد المواطنين يطفو ليلا فوق مياه السيل اثر غرقه ، فما كان منه إلا المخاطرة بنفسه والنزول للمياه مباشره لإنقاذ الشخص الذي كان فاقداً للوعي وقتها

وتمكن الضابط من انتشال المواطن الفاقد لوعيه من المياه، بعد مساعدة مواطن آخر كان شاهدا على الواقعة، وجرى إسعافه من خلال القيام بعملية التنفس الصناعي ولاحقا الاتصال بالدفاع المدني لاتخاذ إجراءات إسعافه ونقله لأحد المستشفيات القريبة من الموقع ، ما كان له الأثر الكبير في إنقاذ حياته

وثمن مواطنو مدينة الرصيفه العمل البطولي الذي قام به ضابط المخابرات والتضحية الكبيرة التي قام بها واسفرت عن انقاذه لحياة ذلك المواطن.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر