لبنانية تدفع عشيقها الفلسطيني لقتل زوجها السوري

وطنا اليوم-عمان:ألقت أجهزة الأمن اللبنانية، القبض على امرأة قتلت زوجها السوري، بمساعدة عشيقها الذي أقنعته بالتخلص منه، بحسب ما أوردته قناة الجديد اللبنانية.

وقالت المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة إنه بتاريخ 16/ 1/ 2020 عُثر على جثة ع. ع. (مواليد عام 1986، سوري) داخل منزله في محلة الناعمة مصابة بضربة على الرأس وعُثر على حجر كبير الحجم بالقرب منها. على الأثر، باشرت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي إجراءاتها بغية كشف ملابسات الجريمة، ونتيجةً للاستقصاءات والتحريات التي قامت بها، اشتبهت بتورّط زوجة الضحية في جريمة القتل، وتدعى: _ ن. ش. (مواليد 1991 لبنانية) التي جرى توقيفها بالتاريخ ذاته.

بالتحقيق معها أنكرت في بادئ الأمر أية علاقة لها بمقتل زوجها، وبنتيجة التوسع بالتحقيق معها تبين ارتباطها بعلاقات غرامية مع أحد الأشخاص، ووجود شبهات قوية حول تورط عشيقها _ م. ن. (مواليد 1981 فلسطيني) في ارتكاب الجريمة.

وبتاريخ 18/1/2020، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، تمكنت دوريات الشعبة من توقيف المشتبه به في طرابلس، وضُبط بحوزته كميّة من المخدرات، وسكين.

وبالتحقيق معه، اعترف بعلاقة تربطه بزوجة المغدور، وبعد مواجهته بالأدلة التي تُثبت تواجده في موقع منزل المغدور ليلة حصول الجريمة، اعترف بأنه القاتل، بتحريض ومساعدة من الزوجة التي طلبت منه أن يتخلّص من زوجها كونه كان يضربها ويُسيء معاملتها، وبأنها سهّلت له الدخول ليلا الى المنزل، فقام بضرب الزوج -أثناء نومه- بحجرٍ على رأسه حتى فارق الحياة.

كما عادت زوجة المغدور واعترفت بما نُسب اليها، بعد مواجهتها بالأدلة واعترافات عشيقها.أودع الموقوفان مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.