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الأمن يضبط مركبتين ظهرتا في فيديوهات مخالفة
وطنا اليوم-عمان:باشر العاملون بالمباحث المرورية في ادارة السير، التحقيق بمقطعي فيديو جرى تداولهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر بأحدهما باص صغير اثناء قيام سائقه بالتشحيط بطريقة متهورة واستعراضية على الشارع العام في منطقة الياسمين مما عرض مستخدمي الطريق للخطر، أما المقطع الثاني فظهرت فيه مركبة قام سائقها بتركيب إضافات صوتية وضوئية مخالفة عليها.
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