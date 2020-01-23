الرئيسية | جرائم وحوادث الأمن يضبط مركبتين ظهرتا في فيديوهات مخالفة

وطنا اليوم-عمان:باشر العاملون بالمباحث المرورية في ادارة السير، التحقيق بمقطعي فيديو جرى تداولهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر بأحدهما باص صغير اثناء قيام سائقه بالتشحيط بطريقة متهورة واستعراضية على الشارع العام في منطقة الياسمين مما عرض مستخدمي الطريق للخطر، أما المقطع الثاني فظهرت فيه مركبة قام سائقها بتركيب إضافات صوتية وضوئية مخالفة عليها.

حيث قادت التحقيقات لتحديد هوية السائقين، واللذان جرى ضبطهما وحجز المركبتين في ساحة الحجز المخصصة لذلك، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق السائقين.

وهنا تهيب إدارة السير بالإخوة السائقين ضرورة الالتزام بقواعد المرور، وتجنب الممارسات والسلوكيات الخاطئة والخطرة والمتهورة على الطريق، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.

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