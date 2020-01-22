اخلاء عائلة تقطن في المزار الجنوبي بعد مداهمة مياه الأمطار لمنزلها

وطنا اليوم-عمان:أخلت كوادر دفاع مدني المزار الجنوبي ، عائلة تقطن في منطقة البقيع في لواء المزار الجنوبي جنوب الكرك ،كانت مياه الامطار الشديدة التي ارتفع منسوبها الى مستويات عالية قد حاصرت منزلهم ،بعد أن غمرت مياه الامطار الطريق الطيني الغير معبد الوحيد المؤدي الى منزلهم ، الدفاع المدني والذي أنقذ العائلة المكونة من 3 أفراد من بينهم مالك المنزل الذي يعاني من مرض الديسك في عدد من فقرات في ظهرهِ و الذي لم يستطع الخروج من المنزل الا بعد وصول فرق الاسعاف والانقاذ بالدفاع المدني ، في حين أكد مالك المنزل أنه يسكن في هذا المنزل الذي يملكه منذ 3 سنوات و لم يترك بابا حكوميا الا و طرقه لتعبيد طريقه الا أن وفق قوله جرى فرش الطرق المؤدية للمنازل و المزارع المجاورة له بالبيسكورس و تعبيدها باستثناء طريق منزله و اكد انه خاطب الاشغال العامة مكتب المزار الجنوبي و رفع تظلما لهيئة النزاهة و مكافحة الفساد لكن دون اي جدوى وان الامر ما زال يراوح مكانه، بحسبه.

الدفاع المدني لم تستطع مركباتهم إكمال المسير لارتفاع منسوب المياه و تشكل الوحل الطيني العميق الامرالذي دفعهم الى العائلته مشيا على الاقدام بواسطه النقالة الخاصة الى حين الوصول لاقرب نقطه استطاعت مركبتهم الوصول اليها لارتفاع منسوب المياه و غرز المركبة بشكل كبير .

وفي سياق متصل ،أكد مدير أشغال محافظة الكرك م.رائد الخطاطبة أن و بخصوص هذا الطريق الزراعي ،الا أنه نظرا للحاجة الماسة لوصول لمواطن لمنزله فإن الطريق مدرج ككل ضمن موازنة هذا العام وأكد أنه و نظراً للحاجة الماسة لانجازه بأسرع وقت فقد تم إدراجه ضمن عطاءات التوريد و أنه سيتم المباشرة به حال انتهاء هذا المنخفض مباشرة و سيتم توريد البيسكورس و فرش الطريق ايذانا لتعبيده مؤكداً ان الطريق مدرج ضمن موازنة الطرق الزراعية في لواء المزار الجنوبي .