الرئيسية | جرائم وحوادث حملة أمنية على المتسكعين أمام مدارس الإناث

وطنا اليوم-عمان:نفذت مديرية شرطة وسط العاصمة عمان، حملة على "المتسكعين" أمام مدارس الإناث، وضبط عدد منهم.

وقال مصدر، ان مدير شرطة وسط عمان العميد جهاد القضاة أوعز لجميع رؤساء المراكز الامنية بضرورة تكثيف الحملات خلال الفترتين الصباحية والمسائية أمام مدارس الاناث، وذلك خلال حملة جاءت تحت شعار " حماية بنات الوطن من اوائل واجباتنا " .

هذا وتم ضبط العديد من الشبان من مختلف الاعمار وكان الاغلب منهم طلاب مدارس حيث تم تحويلهم الى المراكز الامنية المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية وايداعهم لمتصرف العاصمة.

وأشار المصدر الى انه تم ربط الذكور الاحداث والذين تقل اعمارهم عن 18 عام بالتعهدات اللازمة بحضور اولياء امورهم وتحويل البالغين ممن يزيد اعمارهم عن 18 عام لمتصرف العاصمة لربطهم بالتعهدات والكفالات اللازمة .

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