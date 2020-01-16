الرئيسية | جرائم وحوادث ضجة في مادبا .. الشرطة تغلق سيارات المواطنين

وطنا اليوم-عمان:ضج عدد من أهالي مدينة مأدبا بالشكوى عقب إجراء مستغرب من قبل دوريات لشرطة المدينة لم يسبق لهم أن رأوه عبر السنين.

ووصف مواطنون هناك أن الشرطة قامت بإغلاق إطارات السيارات المتوقفة في أحد شوارع المدينة الرئيسة بواسطة مكابح غلق مخصصة لمنع حركة السيارة ، ما دعى أصحاب السيارات للذهاب لدفع مخالفات السير كي يعود شرطي السير لفتح المغلاق ، وهذا استغرق وقتا طويلا وتعطيلا لحياة الناس .

وجاء الإجراء الجديد بسبب إيقاف مواطنين لسياراتهم على جزء من رصيف الشارع والذي يمتد على الجانبين بأكثر مما يسمح لأي مركبة أن تقف على يمين الشارع أو وجود أماكن توقف مؤقت عبر الشارع الذي يعد من أشهر وشارع المدينة والذي يطلق عليه " شارع العشاق" منذ سبعينات القرن الماضي .

وأوضح الشاكون أن السائقين يضطرون الى إيقاف مركباتهم للتبضع بسبب ضيق الشارع واتساع الرصيف ، وأن شوارع المدينة باتت ممرا ضيقا عقب خطة الدعم الأوروبي لتجميل المدينة السياحية ، مؤكدين أن أكثر الأموال تم صرفها على إنشاء الأرصفة العريضة لغايات المشي دون أي مبرر ، فالسائحين مثل المواطنين لا يستخدمون أرصفة بعيدة عن المواقع السياحية أو وسط المدينة القديم .

يذكر أن مدينة مادبا تعد واحدة من أهم المدن الأردنية على الخارطة السياحية ويؤمها الآلاف سنويًا ، ومع هذا يظهر جليًا فوضى الشوارع والإزدحام المروري والضوضاء البصرية نتيجة الإسراف المبالغ بتعليق يافطات التهنئة والتعزية في كل مناسبات المدينة وعلى أسلاك الكهرباء

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