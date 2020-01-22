الرئيسية | جرائم وحوادث ضبط 3 أشخاص تورطوا بتهريب 100 ألف حبة مخدرة

وطنا اليوم-عمان:أحبطت مرتبات إدارة مكافحة المخدرات تهريب 100 ألف حبة مخدرة لإحدى دول الجوار، وتلقي القبض على ثلاثة اشخاص تورطوا بالقضية.

وقال الناطق الاعلامي بإسم مديرية الأمن العام إن معلومات وردت للعاملين في ادارة مكافحة المخدرات حول قيام مجموعة من الاشخاص بتجهيز كمية كبيرة من الحبوب المخدرة تمهيداً لتهريبها لاحدى دول الجوار.

وأضاف الناطق الاعلامي ان فريقاً تحقيقياً من الادارة تولى متابعة تلك المعلومات ، حيث تمكن الفريق من خلال جمع المعلومات من تحديد هوية الاشخاص وطريقة التهريب عن طريق اخفاء كمية كبيرة من المواد المخدرة بمخابئ سرية في جسم احدى مركبات الشحن .

وتابع الناطق الاعلامي انه جرى تحديد موعد نقل تلك المواد المخدرة بواسطة مركبة الشحن،حيث جرى ضبط المركبة والقي القبض على شخصين داخلها وبتفتيش المركبة عثر على 100 الف حبة مخدرة أُخفيت بمخابئ سرية في جسم المركبة اعدت لتلك الغاية ، وحُددت هوية شخص ثالث تورط في القضية ودوهم مكان تواجده والقي القبض عليه وبوشرت التحقيقات في القضية .

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