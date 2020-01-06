الرئيسية | جرائم وحوادث ضبط متسولة في مادبا ومعها طفل مستأجر

وطنا اليوم-عمان:شكا مواطنون من ظاهرة التسول المنتشرة في شوارع مادبا وعند الاشارات الضوئية وامام المحال التجارية من قبل اطفال من الذكور والاناث وسيدات وبطرق لاتليق بمدينة مادبا السياحية.

وقال المواطنون ان بعض المتسولات تجلس ومعها اطفال بجانب ساحة السلام وسط مدينة مادبا المزدحمة بالمارة والسياح الاجانب حيث ينتشر اطفالها ومضايقة المارة طلبا للتسول في ظل غياب الجهات الرقابية.

واضافوا ان بعض المتسولات تقوم بالتسول في ساعات الليل خصوصا عند الاشارات الضوئية القريبة من الدفاع المدني ومع بعضهن اطفال اعمارهم عدة اشهر لكسب عطف الناس .

مدير التنمية في مادبا عمر الربطة ، قال انه يتم تنظيم حملة كل يومين على المتسولين بالتنسيق مع المحافظة والامن العام ، مشيرا الى ان المسؤولية لاتقع على التنمية فقط وهناك مسؤولية على دوائر اخرى .

واضاف ان هناك مسؤولية تقع على التربية والتعليم كونه يوجد طلاب يقومون بالتسول عند خروجهم من مدارسهم وتم ضبطهم .

واشار الربطة الى انه تم في وقت سابق تم ضبط حالة تسول ومعها طفل مستأجر وتم تحويل المتسولة الى القضاء والطفل لمؤسسات الرعاية الاجتماعية.

فيما قال مدير مركز التسول في مادبا عزت السعود ان عدد الذين دخلوا المركز من المتسولين العام الماضي بلغ 670 متسولا وعدد الخارجين بلغ 653 متسولا اعمارهم مابين 7 الى 18 سنة ، مشيرا الى ان بعض المتسولين يحصل يوميا على مايقارب 30 دينارا في اليوم من التسول حسب حديث بعضهم.

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