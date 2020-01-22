موظف سابق يسرق 10 الاف دينار من محطة محروقات

وطنا اليوم-عمان: القى العاملون في شعبة البحث الجنائي وخلال ساعات القبض على شخص سرق ١٠ الاف دينار من داخل محطة وقود عن طريق المغافلة شمال العاصمة عمان.

وفي التفاصيل ، قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان مندوباً عن احدى محطات الوقود تقدم بشكوى عصر الثلاثاء ، لمديرية شرطة شمال عمان حول قيام موظف سابق في المحطة بالدخول الى المحطة وسرقة ١٠ الاف دينار من داخل قاصة حديدية عن طريق المغافلة بعد ان قام بسرقة مفاتيح القاصة.

وأضاف المصدر : باشر على الفور فريق تحقيق من شعبة بحث جنائي العاصمة التحقيق وتتبع ذلك الشخص، وخلال ساعات من لحظة الشكوى حُدد مكانه حيث كان متوجهاً الى لواء الرصيفة.

وأُلقي القبض على المشتبه به من خلال كمين وضبط بحوزته كامل المبلغ المسروق وبوشر التحقيق معه.