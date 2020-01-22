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موظف سابق يسرق 10 الاف دينار من محطة محروقات
وطنا اليوم-عمان: القى العاملون في شعبة البحث الجنائي وخلال ساعات القبض على شخص سرق ١٠ الاف دينار من داخل محطة وقود عن طريق المغافلة شمال العاصمة عمان.
وأضاف المصدر : باشر على الفور فريق تحقيق من شعبة بحث جنائي العاصمة التحقيق وتتبع ذلك الشخص، وخلال ساعات من لحظة الشكوى حُدد مكانه حيث كان متوجهاً الى لواء الرصيفة.
وأُلقي القبض على المشتبه به من خلال كمين وضبط بحوزته كامل المبلغ المسروق وبوشر التحقيق معه.
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