القبض على ثلاثيني حاول خطف طفله من طليقته

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وطنا اليوم-عمان:القى العاملون في قسم سير إربد عصر اليوم، القبض على ثلاثيني أطلق رصاصة في الهواء وحاول خطف طفل قرب المؤسسة العسكرية في لواء بني عبيد في محافظة إربد.

وفي التفاصيل

استنجدت إحدى السيدات ومعها طفل صغير، بدورية سير أثناء وظيفتها الرسمية، كانت متوقفة قرب المؤسسة العسكرية وأخبرتهم أن هناك مركبة وفيها أحد الأشخاص حاول اختطاف ولدها منها وبعد متابعة المركبة تم إيقافها من قبل مجموعات قسم السير، مما دعا ذلك الشخص للترجل منها وبيده سلاح، محاولا اختطاف الطفل بالقوة وقام بإطلاق رصاصة في الهواء والتهديد في الشارع العام، ولاذ بالفرار الا ان العاملين في دورية السير قاموا بمتابعته الى ان تمكنوا من السيطرة عليه وضبطه مع السلاح، وتم تسليمه للمركز الأمني المختص لاتخاذ المقتضى القانوني اللازم بحقه.

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