وفيات بانهيار سور مدرسة كفر راكب الثانوية

وطنا اليوم-عمان:أفاد الدفاع المدني بوجود وفيات اثر انهيار سور مدرسة كفر راكب الثانوية في لواء الكورة بمحافظة اربد.

قال المقدم اياد العمرو في احصائية اولية ان انهيار السور نتج عنه عدد من الضحايا بين وفاة و3 مصابين .

واكد العمرو ان الدفاع المدني يتعامل مع الحادثة في هذه الاثناء

ولاحقا اصدر الدفاع المدني بيانا اوليا قال فيه إن فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب اربد تعاملت اليوم مع حادث انهيار سور على أربعة عمال من الجنسية العربية أثناء قيامهم بأعمال الصيانة في احد المدارس بمنطقة كفر راكب ، مما أدى إلى وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين بكسور وجروح في مختلف أنحاء الجسم.

وبين إن كوادر الإنقاذ عملت على تحرير الوفاة من تحت الأنقاض باستخدام معدات الإنقاذ الخاصة بينما تولت فرق الاسعاف تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء الوفاة إلى مستشفى الأميرة راية الحكومي ووصفت احد الإصابات بالمتوسطة وإصابتين بالبالغة.

ولاحقا أفاد الدفاع المدني في بيان ثاني بوفاة الشخصين المصابين بإصابات بالغة ليصبح عدد الوفيات ثلاثة من الجنسية العربية وإصابة واحدة متوسطة.