الرئيسية | جرائم وحوادث طائرات وكلاب للبحث عن الشاب المفقود في سيل الزرقاء

وطنا اليوم-عمان:استعانت أجهزة الأمن بكلاب خاصة من فصيلة لابرادور، للمساعدة في البحث المتواصل عن الشاب المفقود منذ أيام، بعدما جرفته سيول الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال المنخفض الجوي الأخير.

وما زالت الفرق المتخصصة في الإنقاذ والغطس وفريق البحث والإنقاذ الدولي، تقوم بعمليات البحث والتفتيش عن الشاب العشريني الذي جرفته المياه في سيل وادي القمر في محافظة الزرقاء.

ويعمل في عمليات البحث أكثر من 250 عنصر من الدفاع المدني، جرى توزيعهم ضمن 10 مجموعات عمل، تضم فرق غطس وإنقاذ من عدد من مديريات الدفاع المدني في البلاد بالإضافة إلى فريق البحث والإنقاذ الدولي.

وكلاب لابرادور تستخدم ككلاب انقاذ وبحث مدهشة.

وفي السياق، قال مصدر في الدفاع المدني، إن كوادر الانقاذ والغطس ستستخدم الأحد طائرات "درون" بدون طيار، للبحث عن الشاب في المناطق التي يصعب الوصول اليها.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر