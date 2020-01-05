الرئيسية | جرائم وحوادث استمرار البحث عن شاب جرفته السيول في الزرقاء

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الإعلامي باسم الدفاع المدني أن الفرق المتخصصة من الإنقاذ والغطس وفريق البحث والإنقاذ الدولي لا زالت تقوم بعمليات البحث والتفتيش عن الشاب العشريني الذي جرفته المياه في سيل وادي القمر في محافظة الزرقاء .

وأضاف في بيان ، إلى انه تم توزيع عشر مجموعات عمل تضم فرق غطس وفرق إنقاذ من مديريات دفاع مدني الزرقاء وجرش وشرق اربد ومديرية إنقاذ وإسناد الوسط والشمال بالإضافة إلى فريق البحث والإنقاذ الدولي تعمل على نطاق واسع يمتد من وادي القمر وجسر الجندول وجسر الزواهرة وجسر الجديد وجسر السخنة وطواحين العدوان وصولاً إلى سد الملك طلال .

وبين الناطق الإعلامي أن الفرق التي تعمل تزيد عن (250) شخص مجهزة بمعدات بحث وإنقاذ متخصصة , حيث تبذل هذه الفرق جهود مضنية في عمليات البحث والتمشيط والتفتيش للعثور على الشخص المفقود على الرغم من الصعوبات التي تواجههم نتيجة سرعة جريان المياه ووجود الطمي والحفر العشوائية والمسافة الطويلة للسيل .

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