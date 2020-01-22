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الدفاع المدني ينقذ جملاً سقط في وحل طيني
وطنا اليوم-عمان:تعاملت فرق الانقاذ في مديرية دفاع مدني البلقاء مساء اليوم مع حادث سقوط جمل في وحل طيني بمنطقة سويمة، حيث تحركت فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث سيراً على الأقدام لمسافة تصل إلى 2كم٢ عن الطريق الرئيسي نظراً لوعورة تضاريس المنطقة، حيث عملت فرق الإنقاذ على إخراجه باستخدام المعدات المتخصصة بمثل هذه الحوادث دون أن يصاب بأي أذى .
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