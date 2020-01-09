الرئيسية | جرائم وحوادث المئات من المرتبات العاملة يشاركون بالبحث عن حمزة الخطيب

وطنا اليوم-عمان:اكدت المديرية العامة للدفاع المدني انه 165 من المرتبات العاملة يشاركون البحث عن الشاب الذي جرفه السيل في الزرقاء

وكان الناطق الإعلامي في الدفاع المدني قال بان غرف العمليات تبلغت عن تعرض احد الأشخاص إلى الانجراف مع مركبته داخل سيل تشكل بفعل مياه الأمطار في محافظة الزرقاء حيث تقوم الآن فرق الغطس و فريق البحث و الإنقاذ بعمليات تفتيش وبحث في مجرى السيل بعد العثور على مركبته

وانضمت كوادر الدفاع المدني في مديرية دفاع مدني جرش مع فرق البحث عن الشاب حمزة الخطيب المفقود منذ مساء الأربعاء، في مياه سيل الزرقاء، من جهة جرش وبتواجد المعدات اللازمة في تمشيط والبحث بشكل منتظم.

واكد محافظ جرش عاطف العبادي أثناء تواجده في منطقة العبارة في سيل جرش ان جميع الجهود تتكاتف للبحث عن الشاب المفقود، مشيراً إلى ان الحفاظ على حياة المواطنين من خلال ابتعادهم عن مجرى السيل، هو أولى الأولويات.

وأوضح مدير دفاع مدني جرش المقدم انس العبادي ان كوادر الغطس والمنقذين من مديرية دفاع مدني جرش انضمت إلى كوادر فرق البحث في المديريات الميدانية الاخرى، لغايات التمشيط والبحث في منطقة السيل، من جهة محافظة جرش والتركيز على نقاط التقاء المياه للعثور على الشخص المفقود.

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