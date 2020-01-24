الرئيسية | جرائم وحوادث السجن لكاتب عدل وموظفين لاختلاسهم شيكات المكرمة لـ 17 فقيراً

وطنا اليوم-عمان:اصدرت هيئة الجنايات المختصة بقضايا الفساد برئاسة القاضي اميل الرواشدة وعضوية القاضي مرزوق العموش امس احكاما بحق كاتب عدل في محكمة بالسجن خمس سنوات اشغال مؤقتة وعلى باحث سابق في صندوق المعونة بالسجن لثلاث سنوات وموظف في سلطة وادي الاردن بالسجن ثلاث سنوات أشغال مؤقتة وهم من عائلة واحدة، وتضمينهم المبالغ التي احتصلوا عليها نتيجة التزوير والبالغة 2000 دينار وتغريم كل واحد منهم 500 دينار.

وجاءت هذه الاحكام بعد ان ثبت اختلاسهم شيكات المكرمة الملكية التي خصصت لـ (17) فقيراً.

ووفق وقائع الدعوة ان جميع المتهمين موظفون عامون ومنهم كاتب عدل في محكمة صلح ذيبان وباحث قانوني في صندوق المعونة الوطنية/في ذيبان وموظف في سلطة وادي الاردن/ سد الوالة.

وبحكم ان المتهم (...) يعمل في صندوق المعونة الوطنية اكتسب خبرة ومعرفة باسماء من يتلقون مساعدة من «المكرمة الملكية حيث تباحث مع المتهمين بضرورة الاستيلاء على هذه المبالغ والتي ترد من الديوان الملكي لصالح فقراء.

وبينت الوقائع ان المتهمين تباحثوا الموضوع فيما بينهم ووضعوا خطة محكمة للتنفيذ وبمجرد ورود كشف الديوان الملكي بالاسماء للمستحقين لهذه المكرمة وصرف المبالغ للمشتكين البالغ عددهم 17 فقيرا قام (...) باستلام الشيكات المحررة لامر المشتكين من قبل لجنة التسليم في صندوق المعونة الوطنية، وبحكم انه من اقاربهم ويقطنون في نفس المنطقة فانه سوف يقوم بتسليمها لهم.

وبينت الوقائع انه وبحسن النية لهؤلاء الفقراء صدقوا زعمه وانطلت عليهم الحيلة والخديعة ومباشرة قام متهمان بالتوجه الى الآخر الذي قام بالاشتراك مع المتهمين بتنظيم شهادات عدلية تفيد بان المشتكين او اصحاب المعونة وخلافا للحقيقة والوقائع قد حضروا الى كاتب عدل ذيبان وقاموا بتوكيل المتهم (..) الذي يعمل موظفا في سلطة وادي الاردن لقبض قيمة الشيكات من البنوك وقام المتهمون بوضع بصماتهم على الوكالات ونسبوها للفقراء اصحاب الشيكات وقام المتهم بختم الوكالات وتوقيعها.

وبعد ذلك قام المتهم (...) باخذ نسخة من الوكالات العدلية المزورة ومراجعة البنوك المصروفه لديها والذين بدورهم قاموا بتسليمه قيمة الشيكات بالاستناد الى الوكالات المزورة.

وقام المتهمون الثلاثة باجراء تحريف لعدد من الاسماء الواردة في كشف وصرف الشيكات وبعد استلامهم تقاسم المتهمون الثلاثة قيمة المبلغ وعندما كشف امر المتهمين وتم تشكيل لجنة تحقيق في الموضوع قام المتهم(...) باعادة جزء من المبالغ المالية وتم احالة المتهمين جميعا من قبل النيابة العامة الى محكمة جنايات عمان وجرت ملاحقتهم.

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