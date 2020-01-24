الرئيسية | جرائم وحوادث القبض على سالب 42 الف دينار من احدى محطات الوقود بعمان

وطنا اليوم-عمان:تمكن البحث الجنائي ، الخميس ، من القبض على مرتكب قضية سلب مبلغ 42 الف دينار تحت تهديد السلاح من احدى محطات الوقود جنوب العاصمة قبل ايام ، ويستعيد كامل المبلغ المسلوب .

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه بتاريخ 5-1-2020 ، ورد بلاغ لادارة البحث الجنائي بقيام شخص مجهول وملثم ومسلح بالدخول الى محطة وقود في منطقة ناعور جنوب العاصمة وسلب مبلغ ٤٢ الف دينار من العاملين داخل المحطة تحت تهديد السلاح والفرار من المكان .

واضاف الناطق الاعلامي انه جرى على الفور تشكيل فريق تحقيق خاص من ادارة البحث الجنائي لمتابعة التحقيق في القضية،حيث عمل الفريق ومنذ لحظة الإبلاغ عن الحادثة على جمع المعلومات من مسرح الجريمة، وقادت التحقيقات الى تحديد هوية المشتبه به بارتكاب الجريمة والقي القبض عليه وبالتحقيق معه اعترف بذلك وبدلالته جرى ضبط حوالي 42 الف دينار وما زال التحقيق جارياً.

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