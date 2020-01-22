الرئيسية | جرائم وحوادث لبناني يسلب مبلغاَ كبيراَ من سيدة أردنية

وطنا اليوم-عمان:وقعت سيدة أردنية ضحية شاب لبناني أوهمها بمعرفته الواسعة بالمناطق السياحية في لبنان، فصار لها "دليلاً سياحيّاً" يُرافقها في جولاتها في ربوع لبنان، قبل ان يسلب منها مبلغا ماليا كبيرا.

وفي التفاصيل كما أوردتها وسائل اعلام لبنانية ، بقيت الثقة التي أولتها السيدة للشاب اللبناني عمياء الى أن سلّمته مبلغاً من المال بغية تصريفه الى دولار.

المدعية الأردنية، كانت تتردّد الى لبنان وتقيم على أراضيه على سبيل السياحة، عندما تعرّفت على المدعى عليه عندما كانت ترتاد أحد المطاعم.

وتوطدت صداقة الطرفين الى أن صار يُرافقها الى أماكن سياحية ويكون لها بمثابة دليل سياحيّ.

علِم اللبناني ان الاردنية ترغب بتبديل وتصريف مبلغ خمسة وسبعين ألف ريال سعودي (اكثر من 14 الف دينار اردني) الى الدولار الأميركي لأجل التسوّق في لبنان، فراح يوهمها بأنّ بإمكانه أن يستحصل لها على سعر أعلى للريال من الصرّاف المحلي.

إستلم اللبناني المبلغ منها ليعود بعد قليل ويُعطيها كيساً يتبيّن من ظاهره أنّه يحتوي على المال ومنعها من فتحه أمامه وغادر المكان.

ما إن فتحت السيدة الكيس حتى وجدت بداخله أوراقاً بيضاء مقصوصة بحجم الدولار، فأيقنت أنّه استولى على مالها وفرّ الى جهة مجهولة.

ولم يحضر المدعى عليه جلسات التحقيق، وتبيّن أنّه يوجد بحقّه أسبقيات ومحاضر تحقيق عديدة بجرائم سرقة واحتيال وانتحال هوية وتزوير.

وأصدر قاضي التحقيق في بيروت مذكرة توقيف وجاهيّة بحقّه وظنّ به بجرم المادة 655 عقوبات (تنص على عقوبة السجن حتى 3 سنوات) وأحاله للمحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت بجرم الاحتيال على المدعية والاستيلاء على أموالها.

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