القبض على ثلاثة اشخاص قاموا بتصوير مقاطع خادشة للحياء العام

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وطنا اليوم-عمان:ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 3 أشخاص قاموا بتصوير مقاطع خادشة للحياء العام ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقرر المدعي العام توقيفهم في احد مراكز الاصلاح والتأهيل عن تهمة خرق خصوصية الاخرين واستراق السمع او البصر او التصوير باستخدام المنظار .

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه استكمالا للتحقيقات التي اجريت في مقاطع الفيديو الخادشة للحياء العام الذي جرى تداولها من خلال مجهولين عبر مواقع التواصل الاجتماعي فقد تمكن العاملون في الامن الوقائي من تحديد هوية ثلاثة اشخاص قاموا بتصويريها ونشرها .

واضاف الناطق الاعلامي انه جرى توديع الاشخاص الثلاثة للمدعي العام والذي قرر توقيفهم في احد مراكز الاصلاح والتأهيل مدة اسبوع عن تهمة خرق خصوصية الاخرين واستراق السمع او البصر او التصوير باستخدام المنظار .

واعاد الناطق الاعلامي الاهابة بالاخوة المواطنين بضرورة تجنب نشر او تداول مثل تلك المواد التي يعاقب عليها القانون وتهدد السلم والامن المجتمعي وقد تهدد حياة الاخرين وان من يقوم بمشاهدة او تصوير اية مخالفة قانونية اللجوء على الفور الى اقرب مركز امني والابلاغ عنها وتسليمهم كل ما لديه حولها وعدم نشرها وتداولها تحت اي ظرف وترك التحقيق فيه للجهات المعنية لما يترتب على ذلك من مخالفات قانونية توجب الملاحقة والمساءلة القانونية.

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