الرئيسية | جرائم وحوادث ضبط 4 متورطين بسرقة قاصة محطة محروقات شرق عمان

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه وقبل ايام ورد بلاغ لادارة البحث الجنائي بسرقة مجهولين قاصة حديدية داخلها ٢٠ الف دينار من داخل احدى محطات الوقود شرق العاصمة.

وتبين بعد مباشرة التحقيق والكشف على المكان خلع اربعة اشخاص ملثمين وبحوزتهم سلاح ناري احد ابواب المحطة وسرقة قاصة حديدية من داخلها والفرار بواسطة مركبة بحوزتهم .

واضاف الناطق الاعلامي ان فريقاً تحقيقياً خاصاً تولى متابعة التحقيق في القضية وتمكن من خلال جمع المعلومات من تحديد هوية اربعة اشخاص مشتبه بهم بارتكاب تلك السرقة وجرت مداهمة اماكن تواجدهم والقي القبض عليهم جميعا فيما البحث جارٍ عن شخصين اخرين ثبت اشتراكهما في القضية .

وتابع الناطق الاعلامي انه وبالتحقيق مع المقبوض عليهم اعترفوا بارتكاب السرقة بالاشتراك كما واعترفوا بتخطيطهم لارتكاب عدد من السرقات المماثلة الاخرى ، وجرى ضبط ١٤ الف دينار من المسروقات اخفيت في فناء منزل احد الاشخاص المتورطين بعد مداهمته وتفتيشه وما زالت التحقيقات جارية .

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