الرئيسية | جرائم وحوادث القبض على 23 متورطا بقضايا مخدرات

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان العاملين في ادارة مكافحة المخدرات تعاملوا خلال الايام الماضية مع ١٤ قضية للاتجار وترويج المواد المخدرة ، ويلقون القبض خلالها على ٢٣ شخصاً وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة المختلفة وعدد من الاسلحة النارية .

وكان ابرز تلك القضايا في محافظة اربد حيث دوهم مساء الامس احد المنازل بعد التأكد من وجود شخص مطلوب خطير بحقه ١٤ طلباً امنياً بقضايا مخدرات وحمل السلاح واطلاق العيارات النارية ، حيث القي القبض عليه بعد ان ابدى مقاومة شديدة وضبط عدد من الأشخاص برفقته والتحقيق جارٍ معهم،وبتفتيش المنزل عثر داخله على ٦ كغم من مادة الحشيش ، و٨ اكياس بداخلها بودرة الحشيش الصناعي ، وكمية من الحبوب المخدرة ومركبة مطلوبة ولوحات مركبات مزورة .

وفي محافظة العقبة القي القبض على اربعة اشخاص بعد مداهمة احد المنازل وضبط بحوزتهم ١٣ كفاً من مادة الحشيش المخدرة و٥٠٠٠ الاف حبة مخدرة .

وفي لواء الرمثا القي القبض على اربعة اشخاص وبحوزتهم سلاحان ناريان و ١٥٠٠ حبة مخدرة ، وفي محافظة الكرك القي القبض على ثلاثة اشخاص احدهم من جنسية اسيوية وضُبط بحوزتهم سلاحان ناريان ، وفي محافظة المفرق القي القبض على شخص اثناء نقله لكمية من المواد المخدرة بعد ايقاف مركبته والقي القبض عليه وضبط بحوزته ٢٠٠٠ حبة مخدرة ، وفي محافظة معان تم التعامل مع قضيتين منفصلتين القي القبض في القضية الاولى على شخص بحوزته نصف كف حشيش وفي القضية الثانية جرى ضبط ٤ كفوف بحوزة شخص لاذ بالفرار عند القاء القبض عليه والبحث جارٍ عنه .

وفي محافظة العاصمة تم التعامل مع سبع قضايا في مناطق جنوب وشرق وشمال العاصمة القي القبض خلالها على تسعة اشخاص وبحوزتهم كميات متفرقة من المواد المخدرة وعدد من الاسلحة النارية.

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