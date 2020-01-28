الرئيسية | جرائم وحوادث أردني يتواجد في ألمانيا يرتكب مخالفة سير في معان

وطنا اليوم-عمان:وجه الإعلامي والخبير الدولي زهير عبد القادر والمقيم حاليا في عمان رسالة مفتوحة إلى عطوفة مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة جاء فيها : ارفع لعطوفتكم هذه المشكلة والتي واجهت ايضا عددا من المواطنين ، قبل بضعة ايام اردنا تجديد ترخيص سيارة زوجتي الدكتورة عائدة لعام 2020 حيث كانت المفاجأة ان على سيارتنا مخالفات غيابية احداها في معان وبتاريخ ٢٢ تموز ٢٠١٩ في مدينة معان ...علما اننا في هذا التاريخ كنا في المانيا كما تثبت ذلك جوازات سفرنا ولم يستخدم سيارتنا احد طوال اقامتنا خارج البلاد .

واضاف لقد عرفناك انكم دوما الى جانب الحق .ومن هنا وددت ان ارفع لعطوفتكم هذه الرسالة المفتوحة والتي انقل فيها مشكلة واجهت عددا من المواطنين آملا ان تتكرم عطوفتكم بالإيعاز لمن يلزم لمعرفة اسباب الوقوع في مثل هذا الخطأ غير المتعمد ...فكيف لنا ياسيدي ان نكون في برلين ونرتكب مخالفة في مدينة معان؟

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