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أردني يتواجد في ألمانيا يرتكب مخالفة سير في معان
وطنا اليوم-عمان:وجه الإعلامي والخبير الدولي زهير عبد القادر والمقيم حاليا في عمان رسالة مفتوحة إلى عطوفة مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة جاء فيها :
ارفع لعطوفتكم هذه المشكلة والتي واجهت ايضا عددا من المواطنين ، قبل بضعة ايام اردنا تجديد ترخيص سيارة زوجتي الدكتورة عائدة لعام 2020 حيث كانت المفاجأة ان على سيارتنا مخالفات غيابية احداها في معان وبتاريخ ٢٢ تموز ٢٠١٩ في مدينة معان ...علما اننا في هذا التاريخ كنا في المانيا كما تثبت ذلك جوازات سفرنا ولم يستخدم سيارتنا احد طوال اقامتنا خارج البلاد .
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