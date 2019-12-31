الرئيسية | جرائم وحوادث إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من السجائر

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الاعلامي باسم دائرة الجمارك الاردنية إن العاملين بمركز جمرك جابر بين الأردن وسوريا وبالتعاون والتنسيق مع الاجهزة الأمنية تمكنوا من إحباط محاولة تهريب كمية من السجائر تقدر حوالي 393‪0 كروز.

وأضاف الناطق الاعلامي إن الكوادر الجمركية وأثناء قيامهم بالواجب الرسمي اشتبهت بإحدى المركبات وهي شاحنة قادمة عبر مركز جمرك حدود جابر وليصار على الفور تفتيشها بشكل دقيق ليتم ضبط ما يقارب 393‪0 كروز دخان مهرب كانت مخبأة داخل الشاحنة.

وأشار الناطق الاعلامي انه تم حجز المركبة (الشاحنة) والمضبوطات في مركز جمرك جابر لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانبه أشار مدير عام دائرة الجمارك الاردنية اللواء عبدالمجيد الرحامنة بأن هذه الضبطية تعتبر نوعية وتأتي نتيجة للمتابعة الحثيثة والتنسيق بين الجمارك الأجهزة الأمنية والعمل الدؤوب لحماية الاقتصاد الوطني والمحافظة على أمن المجتمع ومصالح المواطنين.

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