الرئيسية | جرائم وحوادث أمن الدولة تصدر أحكامها في 18 قضية أمنية

وطنا اليوم-عمان:أصدرت محكمة أمن الدولة الاثنين، احكاما في 18 قضية أمنية تورط بها 44 متهم ارتبط عددا منهم بتنظيم داعش الارهابي.

حكمت المحكمة على 5 متهمين بـالمؤامرة بقصد القيام بأعمال ارهابية والترويج لافكار جماعة ارهابية والحكم على كل منهم الوضع بالاشغال المؤقتة 15 سنة، حيث نفذت المحكمة العقوبة الأشد، محسوبة لهم من تاريخ التوقيف في آب من عام 2018.

كما حكمت المحكمة على متهم بجناية التهديد بالقيام بأعمال إرهابية ومحاولة الالتحاق بجماعات إرهابية وتنظيمات مسلحة، وضعة بالأشغال المؤقتة 8 سنوات حيث نفذت بحقه العقوبة الأشد.

كما شملت الأحكام حكما بحق متهم المؤامرة بالقيام باعمال ارهابية ،التهديد بالقيام بأعمال ارهابية، الترويج لافكار جماعة إرهابية ومحاولة الالتحاق بجماعات إرهابية وتنظيمات مسلحة وتنفيذ العقوبة الأشد بحقه ووضعه بالاشغال المؤقتة 12سنة محسوبة له من تاريخ إلقاء القبض عليه في 1 أيار 2018.

كما شملت الاحكام 4 متهمين قررت المحكمة الافراج عنهم فورا ما لم يكونوا مطلوبين على قضايا اخرى لشمول قضيتهم باحكام قانون العفو العام وإسقاط دعوى الحق العام بعد تعديل تهم اسندت اليهم.

وشملت أحكام قانون العفو العام التهم المسندة للمتهمين الأربعة جنحة تصنيع اسلحة نارية دون ترخيص قانوني والاتجار بالاسلحة النارية دون ترخيص قانوني .

كما جرمت متهم بالمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية والترويج لأفكار جماعة إرهابية والحكم عليه الوضع بالاشغال المؤقتة 15 حيث نفذت المحكمة العقوبة الأشد.

كما أصدرت المحكمة حكمها بحق متهم جرم بجناية المؤامرة بقصد القيام باعمال إرهابية وضعه بالاشغال المؤقتة 12 سنة.

كما أصدرت المحكمة حكمها بتجريم متهم بجناية تهديد القيام بأعمال ارهابية ووضعه بالاشغال المؤقتة 8 سنوات .

كما شملت الأحكام متهم جرم بجنايتي التهديد بالقيام بأعمال ارهابية والترويج لافكار جماعة ارهابية ووضعه بالاشغال المؤقتة 6 سنوات بعد تطبيق العقوبة الاشد بحقه.

كما شملت الأحكام متهم بقضية سطو على أحد البنوك وتجريمه بجناية القيام باعمال من شانها تعريض المجتمع للخطر

كما أعلنت عدم مسؤوليته عن تهمة حيازة سلاح ناري لكونها تدخل في التهمة الاولى ووضعه بالاشغال المؤقتة 15 سنة محسوبة له من تاريخ إلقاء القبض عليه في 1 من نيسان 2018.

كما جرمت المحكمة 3 من المتهمين بالترويج لأفكار تنظيم داعش الإرهابي تراوحت الأحكام ما بين 4 سنوات الى 3 سنوات .

وعقدت المحكمة جلساتها العلنية برئاسة رئيس المحكمة القاضي العسكري العقيد الدكتور علي مبيضين وبعضوية القاضي المدني الدكتور ناصر السلامات والقاضي المدني عفيف الخوالدة وبحضور مدعي عام أمن الدولة القاضي العسكري الرائد بشار الزيود.

كما حكمت المحكمة على متهمين احدهما فار من وجه العدالة والحكم على كل منهما الوضع بالاشغال المؤقتة 8 سنوات بعد تجريمهما بجناية التهديد القيام بأعمال إرهابية .

كما جرمت المحكمة 3 متهمين بجناية المؤامرة بقصد القيام بأعمال ارهابية والترويج لافكار جماعة ارهابية تنظيم داعش الإرهابي، والحكم على كل منهم الوضع بالاشغال المؤقته 15 سنة بعد تنفيذ العقوبة الأشد .

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