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احباط تهريب 130 الف حبة مخدرة عبر حدود جابر
وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان معلومات وردت للعاملين في ادارة مكافحة المخدرات بمحاولة احد الاشخاص تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة عبر معبر حدود جابر حيث جرى تشكيل لجنة من الادارة والاجهزة الامنية والجمارك العاملين في المعبر لضبط المركبة المشتبه بها ومن بداخلها فور محاولتها الدخول عبر المعبر .
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