الرئيسية | جرائم وحوادث احباط تهريب 130 الف حبة مخدرة عبر حدود جابر

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان معلومات وردت للعاملين في ادارة مكافحة المخدرات بمحاولة احد الاشخاص تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة عبر معبر حدود جابر حيث جرى تشكيل لجنة من الادارة والاجهزة الامنية والجمارك العاملين في المعبر لضبط المركبة المشتبه بها ومن بداخلها فور محاولتها الدخول عبر المعبر .

واضاف الناطق الاعلامي انه جرى ضبط المركبة فور محاولتها دخول المملكة وبتفتيشها عثر على ١٣٠ الف حبة مخدرة اخفيت في مخبأ سري أُعد في جسم المركبة لتلك الغاية والقي القبض على سائق المركبة ، كما وجرى من خلال التحقيقات تحديد مستلم تلك الكمية من المواد المخدرة والقي القبض عليه بعد تحديد مكان تواجده في محافظة المفرق، وأُحيلت القضية لمدعي عام محكمة امن الدولة .

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