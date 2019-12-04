الرئيسية | جرائم وحوادث نجاة أردني قتل شقيقته من حبل المشنقة

وطنا اليوم-عمان:أصدرت محكمة الجنايات الكبرى، الأحد، حكما بحق قاتل شقيقته المتزوجه بحجة " تطهير شرف العائلة" ووضعه بالأشغال المؤقته 7,5 سنوات بعد استبدال عقوبة الاعدام شنقا وذلك لاسقاط عائلة المغدورة الحق الشخصي عن القاتل إضافة الى ان شمول القضية بقانون العفو العام بعد تجريمه بجناية القتل العمد .

واستبدلت هيئة القاضي عماد الخطايبة التي عقدت برئاسته وبعضوية القاضيين طارق الشقيرات وطارق الرشيد وبحضور مدعي عام الجنايات القاضي محمود الصمادى، عقوبة الإعدام شنقا حتى الموت إلى الوضع بالأشغال المؤقتة سبع سنوات ونصف السنة لكون عائلة المغدورة أسقطت الحق الشخصي عن ابنهم القاتل إضافة الى شمول القضية بقانون العفو العام.

يشار إلى إن قانون العفو العام دخل حيز التنفيذ خلال العام الجاري ربط هذا النوع من قضايا القتل بإسقاط الحق الشخصي .

وكانت الجريمة التي وقعت احداثها خلال عام ٢٠١٧ في مدينة الزرقاء، تشير الى ورود اتصال هاتفي إلى زوج المغدورة من رجل ادعى خلاله أنه على علاقه مع المغدورة حيث قام زوجها بالاتصال مع عائلتها التي حضرت إلى مدينة العقبة وقامت بأخذ المغدورة.

ولدى وصولهم إلى منزل العائلة في الزرقاء قام شقيقها القاتل بإطلاق ٥ أعيرة نارية على جسدها مرديا شقيقته قتيلة.

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