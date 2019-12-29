الرئيسية | جرائم وحوادث توقيف صاحب صهريج أفرغ حمولته داخل شوارع العاصمة

وطنا اليوم-عمان:قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه ان فرق المباحث البيئية في العاصمة عمان التابعة للادارة الملكية لحماية البيئة وبالتعاون مع مركز العمليات والسيطرة الرئيسي في مديرية الامن العام ضبطت احدى صهاريج المياه العادمة يقوم بتفريغ حمولته اثناء تنقله داخل شوارع العاصمة عمان مستغلا هطول الامطار خلال المنخفض الجوي الاخير حيث تم حجز الصهريج وتوقيف صاحبه وايداعه للاجهزة للمركز الامني لتحويله للقضاء.

واستهجنت الوزارة الفعل غير المسؤول من قبل صاحب الصهريج وقيامه بمثل هذا الفعل الذي يلوث البيئة مبينة بالتفاصيل انه ضمن الجهود المتواصلة لأحكام السيطرة على مصادر المياه وحمايتها في مختلف مناطق المملكة وبالتعاون مع الادارة الملكية لحماية البيئة و مكتب الادارة الملكية لحماية البيئة في الوزارة وردت معلومات الى مركز العمليات الرئيسية في مديرية الامن العام تفيد بوجود صهريج مياه عادمة يقوم بتفريغ حمولته اثناء تنقله داخل شوارع العاصمة عمان حيث تحركت المباحث البيئية على الفور الى المكان وتم ضبط صهريج نوع مرسيدي لون برتقالي يقوده المدعو( ي.م. ش.ي) حيث تم حجز الصهريج وتوقيف السائق لدى مركز امن الهاشمي الشمالي للتحقيق وتحويله الى القضاء واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة .

واشادت وزارة المياه والري / سلطة المياه بالتعاون البناء بينها وبين الادارة الملكية لحماية البيئة لضبط مثل هذه الاعتداءات الخطيرة كونها تمثل مساسا بصحة المواطنين ويشكل خطورة كبيرة على مصالحهم وتمس مباشرة مصادر المياه والتي تشكل العماد الرئيسي للشرب ولما لها من ضرر كبير على المياه السطحية في مختلف مناطق المملكة .

واهابت الوزارة/ سلطة المياه بالاخوة المواطنين ضرورة الابلاغ عن مثل هذه الاعتداءات على مركز العمليات لدى مديرية الامن العام (911) او مركز الشكاوي الموحد (117116) وانها لن تسمح لاي اعتداءات خاصة بعد تشديد العقوبات وتغليظها بما يضمن الحفاظ على المياه وحمايتها وضرورة عدم شراء المياه من مصادر غير موثوقة كونها غير مطابقة للمواصفة وبالتالي تشكل خطرا على السلامة العامة وصحة المواطنين .

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