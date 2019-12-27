مصري يقتل شقيقه لأنه اخفى 11 دينارا من راتبه

وطنا اليوم-عمان:أقدم مواطن مصري على قتل شقيقه بعد ان اخفى عليه 250 جنيها اي ما يعادل 11 دينارا أردنيا، من راتبه الشهري الذي اعتاد تسليمه إلى شقيقه للإنفاق عليه.

وفي التفاصيل فقد أقدم المصري بمساعدة 2 من أعمامه على قتل شقيقه حيث قاموا باحتجازه وضربه وصعقه بالكهرباء حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، تم ضبط المتهمين وتولت النيابة المصرية التحقيق.

الشرطة المصرية تلقت بلاغا من احدى المستشفيات بوصول عامل بمحل، 20 سنة، جُثة هامدة وبها كدمات متفرقة بالجسم، تبين قيام أحد الأشخاص بنقل العامل للمستشفى والمغادرة.

توصلت التحريات إلى أن العامل مقيم بصحبة شقيقه "سائق"، وأنه اعتاد إعطاء راتبه الشهرى 2250 جنيها لشقيقه وأعمامه سائق وجزار شقيق والد المتوفى من الأم مقابل رعايته وعقب إعطائهم اليوم مبلغ 2000 جنيه فقط، وسؤالهم له عن باقى المرتب، قرر لهم أن مالك المحل قام بخصمه نظير تأخره، وعقب استعلامهم من صاحب المحل وإخبارهم بمنحه كامل راتبه قاموا باصطحابه لشقة شقيقه وتوثيقه بحبل بلاستيكى وصعقه بالكهرباء والتعدى عليه بالضرب بقطعة ألومونيوم فأحدثوا إصابته التي أودت بحياته. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، واعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن الأدوات المستخدمة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.