الرئيسية | جرائم وحوادث انهيار جدار استنادي يتسبب باخلاء عمارة سكنية في عين الباشا

وطنا اليوم-عمان:تسبب انهيار سور استنادي الجمعة، بمداهمة مياه الأمطار لعمارة سكنية في لواء عين الباشا شمالي العاصمة عمان.

وقرر الدفاع المدني اخلاء السكان من البناية حافظا على سلامتهم .

بين الناطق الإعلامي في الدفاع المدني المقدم إياد العمرو أن كوادر الدفاع المدني تعاملت خلال المنخفض الجوي السائد مع العديد من حالات مداهمة المياه ومساعدة بعض المواطنين .

وقال العمر في بيان ، انه لغاية الساعة العاشرة من صباح هذا اليوم، تم التعامل مع (179) حالة مداهمة مياه لمنازل في محافظات الشمال والوسط بالإضافة إلى مساعدة وتأمين (23) شخص حاصرتهم مياه الأمطار بمركباتهم، ونقلهم إلى مناطق آمنة؛ نتيجة ارتفاع منسوب المياه أو عدم القدرة على الاستمرار في المسير.

ونتيجة الرياح الشديدة تم التعامل مع بعض حالات تطاير للأجسام المتحركة مثل ألواح الزينكو.

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