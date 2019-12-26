الرئيسية | جرائم وحوادث تدهور شاحنة تحمل عشر مركبات في العقبة

وطنا اليوم-عمان:قالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني أن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني العقبة تعاملت اليوم مع حادث تدهور شاحنة محمله بعشر مركبات بمنطقة نفق الميناء نتج عنه إصابة شخصين بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم,حيث عملت فرق الإسعاف عملت على تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري وحالتهم العامة متوسطة.

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