سيدة تستعين بعشيقها سائق تاكسي لقتل زوجها الثري

وطنا اليوم-عمان:قرر قاض مصري، تجديد حبس ربة منزل وعشيقها، 15 يوما على ذمة التحقيق، لقتلهما زوجها، بعد وضع سم له داخل كوب شاي.

واستعانت الجانية بعشيقها لتنفيذ الجريمة حتى يخلو لهما الجو والزواج عقب التخلص منه.

إلا أن مكالمة مسجلة على هاتفها فضحت أمرهما، عقب محاولات شقيق المجني عليه البحث عن أرقام من لهم أموال لدى شقيقه المجنى عليه لسدادها، فاكتشف المكالمة بين الزوجة وعشيقها التي فضحت جريمتهما.

وتم القبض عليهما، واعترفا بتفاصيل جريمتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

وكشفت التحقيقات أنه بعد وفاة شقيقه، بأسبوع طلب من المتهمة هاتفه، لحصر من لهم أموال لديه، إلا أنه خلال بحثه، عثر على مكالمة مسجلة بين زوجة شقيقه وآخر، تخبره فيه عمّا حدث، فيما كان الآخر يعطيها تعليمات؛ لتتمكن من أخذ ثروة شقيقه كلها، وبعد ذلك يتم زواجهما.

وأضافت التحريات أنها تعرفت قبل أشهر على سائق تاكسي ونشأت بينهما علاقة صداقة، تطورت إلى علاقة غير شرعية دامت أشهر، واتفقنا على الزواج، وقررت التخلص من زوجي، واتفقنا على قتله بالسم.

وأضافت المتهمة في اعترافها أنها "أحضرت سم صراصير ووضعت جرعات لزوجي كل يوم في كوب شاى باللبن اعتاد شربه، وبعد مرور أيام أصيب بآلام في المعدة، وعرضت عليه الطعام فرفض وطلب كوب شاى باللبن، فوضعت له باقي الجرعات في الكوب وبعدها نام، وفي صباح اليوم الثالث اشتد الألم عليه، وخلال دخوله دورة المياه سقط فيها، فطلبت من الجيران مساعدتى في حمله لضخامة بنيته، فنقلوه إلى السرير الخاص به، ثم تبين وفاته، واستخرجنا تصريحا يفيد أن الوفاة طبيعية، والقى رجال المباحث القبض عليها وأرشدت على المتهم الآخر.