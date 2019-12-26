اصابتان بتدهور مركبة وانزلاقها على أحد المنازل في عمان

وطنا اليوم-عمان:تسبب خطأ فقدان السيطرة الناتج عن الانزلاق، صباح الخميس، الى تدهور مركبة (شحن صغيرة) خلف بجوار احد المنازل في منطقة طارق بالعاصمة عمان.

ونتج عن الحادث اصابة شخصين وصفت حالتهما العامة بالحسنة، بالاضافة لأضرار بممتلكات خاصة، بحسب ادارة السير.

وشُكلت لجنة من شعبة التحقيق المروري للعمل على تنظيم المخططات الكروكية حسب الاصول.

وأهابت ادارة السير بكافة السائقين، خلال هذه الظروف الجوية الى ضرورة اخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، وترك مسافة أمان كافية، واستخدام الغيارات العكسية بدلا عن الفرامل، والتاكد من تأمين المركبة عند الوقوف، وتجنب المسير بسرعات عالية لضمان السيطرة على المركبة ومنع انزلاقها.